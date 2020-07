Kattenopvang Chalet Minou luidt alarmbel: “Dweilen met kraan open als lokale besturen geen middelen willen inzetten voor sterilisatie” Yannick De Spiegeleir

11 juli 2020

17u19 19

De vrijwilligers van kattenopvang Chalet Minou zetten zich dag en nacht in voor het lot van zwerfkatten. Om het probleem in de hand te houden, roepen Melissa Van Den Borne en haar team de hulp in van lokale besturen. “In totaal vangen we al 250 dieren op bij 45 opvanggezinnen, maar zolang steden en gemeenten niet financieel tussenkomen in het steriliseren van katten vechten we tegen de bierkaai.”

Kattenopvang Chalet Minou bestaat intussen vijf jaar. De vzw was eerst gevestigd in Sinaai en verhuisde nog niet zo lang geleden naar Moerbeke. De voorbije jaren zag initiatiefneemster Melissa Van Den Borne het probleem van zwerfkatten steeds groter worden.

“We staan dag en nacht paraat om dieren te gaan vangen of om ze te gaan halen bij mensen die ze gevonden hebben. Onze acties gaan veel verder dan het Waasland, we zijn actief tot in Limburg en hebben vrijwilligers uit alle windstreken. Onlangs hielpen we nog bij een inbeslagname van 22 verwaarloosde katten in het West-Vlaamse Ruiselede”, doet Melissa haar verhaal.

No kill

Op vijf jaar tijd wisten ze een netwerk van 45 opvanggezinnen rond zich op te bouwen die in totaal zowat 250 katten opvangen. “Het grootste probleem zijn de financiële kosten. We staan voor een ‘no kill’-beleid. Dat betekent dat we enkel opteren voor het levenseinde van de katten als dat is om de diertjes uit hun lijden te verlossen, maar we laten de zwerfkatten wel steriliseren. Er kruipt veel tijd in. 8 oproepen per dag zijn geen uitzondering, maar we doen het met hart en ziel.”

(lees verder onder de foto)

Die kosten lopen echter al gauw op. “Er zijn dagen dat we 600 euro moeten neertellen. Gelukkig hebben we een aantal gulle schenkers die ons ook tijdens de coronacrisis zijn blijven steunen, maar de kosten swingen echt wel de pan uit. En dat terwijl steden en gemeenten geacht worden om de zwerfkattenproblematiek aan te pakken. Er zijn uitzonderingen, maar vaak worden we wandelen gestuurd als we het probleem op de agenda willen zetten.”

Ook baasjes moeten volgens de vrijwilligers van Chalet Minou meer hun verantwoordelijkheid nemen. “Sommige dumpen hun kat gewoon als ze merken dat het beestje moet gesteriliseerd worden. Het is verschrikkelijk.”

Om hun werking verder te blijven garanderen en alle katten te kunnen helpen, blijft Chalet Minou op zoek naar bijkomende opvanggezinnen. Kandidaten kunnen zich melden via de Facebookpagina van de vereniging.