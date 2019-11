Jonas Van Geel en Koen Wauters spelen ‘containerparkconcert’ op dinsdag 26 november Yannick De Spiegeleir

20 november 2019

17u50 0 Moerbeke-Waas In het kader van het VTM-programma Make Belgium Great Again zullen Jonas Van Geel en Koen Wauters op dinsdag 26 november om 19 uur een concert spelen op het containerpark van Moerbeke in de Damstraat.

Het duo-optreden van de bekende zangers is de beloning die de Moerbekenaren krijgen omdat ze massaal ingingen op de oproep van Make Belgium Great Again om elektronisch afval naar het containerpark te brengen. Met 2 ton trokken de inwoners van de kleinste gemeente van het Waasland verhoudingsgewijs aan het langste eind.

Alle inwoners van Moerbeke-Waas worden toegelaten, kinderen zijn ook welkom, onder begeleiding van een volwassene. Dieren worden niet toegelaten. De deuren gaan open om 18 uur, de plaatsen zijn beperkt, dus op tijd komen is de boodschap. De gemeente roept op om met de fiets of te voet te komen, omdat er geen extra parkeerplaatsen kunnen worden voorzien. Er is een fietsparking aan de ingang van het recyclagepark. In de Damstraat geldt er die avond een parkeerverbod en is er éénrichtingsverkeer gaande van het rondpunt richting Heirweg.