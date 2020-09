Jeugdraad zet zone 30 in dorpskern en schoolomgevingen in de verf Yannick De Spiegeleir

20 september 2020

16u27 0 Moerbeke-Waas Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit brachten leden van de jeugdraad zondag verschillende markeringen aan op de weg om de nieuwe zone 30 in de dorpskern en schoolomgevingen te accentueren.

Sinds kort gelden nieuwe snelheidsregimes in Moerbeke. “Met de krijtspray die we aanbrengen willen we de chauffeurs die door onze gemeente rijden attent maken op de snelheidsbeperkingen”, zeggen Jari Verniers en Quinten Van Hoecke van de Moerbeekse jeugdraad. “We willen op deze manier ook de inspanningen van de verkeerscommissie in de kijker zetten om dit mee te helpen realiseren.”

De nieuwe borden werden vorige week geplaatst. Naast de zone 30 in het centrum en aan de schoolomgevingen blijft een vlotte doorstroming gegarandeerd met een toegelaten snelheid van 50 en 70 kilometer per uur langs verbindingswegen. Op Koudenborm werd de snelheid van 70 kilometer per uur verlaagd naar 50 kilometer per uur. Gemeente Moerbeke kocht ook snelheidsdisplays aan om de nieuwe verkeersregimes te accentueren. Nadien worden nog extra wegmarkeringen aangebracht om de snelheidszones te benadrukken.

De krijtspray van de jeugdraad is slechts tijdelijk in afwachting tot de definitieve wegmarkeringen. Meer info: https://www.moerbeke.be/graag-traag-let-op-voor-de-aangepaste-snelheidsregimes-in-gans-moerbeke.