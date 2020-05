IDM neemt ophaling snoeihout onder de loep Yannick De Spiegeleir

25 mei 2020

15u45 2 Moerbeke-Waas Afvalintercommunale IDM bekijkt of ze de ophaling van snoeihout in haar werkingsgebied anders gaat organiseren. Momenteel wordt het snoeihout twee keer per jaar opgehaald naast de jaarlijkse vaste ophaling van kerstbomen.

Gemeenteraadslid Johan Van Havermaet (CD&V) kaartte de kwestie aan tijdens de Lokerse gemeenteraad. “In het verleden konden inwoners in het recyclagepark terecht om zelf hun snoeihout fijn te laten verhakselen om het dan terug te kunnen hergebruiken als composteringsmateriaal. Ik pleit er dan ook voor om dat systeem opnieuw in te voeren. Thuiscomposteren of wijkcomposteren kan perfect helpen om de afvalberg te verminderen.”

Verschillende opties op tafel

Volgens schepen van Duurzaamheid Marina Van Hoorick (Open Vld) liggen er nog verschillende opties op tafel. “Binnen IDM werden enkele voorstellen gelanceerd die binnen de verschillende gemeenten nog moeten afgetoetst worden: houden we een vaste ophaaldag of werken we zoals grof huisvuil op afroep binnen een vaste periode op afroep, werken we met een gewichtsbeperking of een andere beperking. Dat moet allemaal nog afgetoetst worden.”