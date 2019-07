Identificatieplicht en bodycams bij badmeesters moet jonge amokmakers weghouden uit zwembad Koewacht Kristof Pieters

03 juli 2019

09u22 0 Waasland/Koewacht Het college van Terneuzen voert een ingrijpende maatregel in om een einde te maken aan de overlast in het zwembad in het Nederlandse grensgehucht Koewacht. Alle bezoekers van veertien jaar en ouder moeten zich vanaf vandaag kunnen identificeren en registreren. Ook worden badmeesters uitgerust met bodycams. Wie voor problemen zorgt, wordt aan de deur gezet.

De problemen in het zwembad slepen al een tijdje aan maar escaleerden vorige week maandag toen vier tienermeisjes werden ingesloten en betast door een groep van twintig jongens. Woensdag liep het opnieuw mis en kwam het tot een vechtpartij met drie jongens uit Koewacht. Het gaat om een grote groep Vlaamse jongeren van Marokkaanse origine die vanuit het Waasland afzakken naar Koewacht. Ze nemen de bus 44 vanuit Sint-Niklaas. Niet alleen in het zwembad zorgen ze voor overlast maar ook onderweg. Op de route van de bushalte naar het zwembad worden vernielingen aangebracht, bloembakken omver gegooid en overal afval achtergelaten.

De gemeente Terneuzen besliste vorig jaar reeds om security aan de ingang te zetten. Er kwamen ook mobiele camera’s en opgedreven politiepatrouilles. Dat hield de situatie wat onder controle. Burgemeester Jan Lonink besliste na de problemen van voorbije week dat enkel nog abonnementhouders in het zwembad mochten komen. De maatregel heeft effect maar oogstte ook veel kritiek want niet alleen de amokmakers bleven weg maar ook de vele gelegenheidsbezoekers uit de eigen gemeente. “We begrijpen dat de strenge maatregel bij veel goedwillende inwoners en bezoekers een gevoel van onrechtvaardigheid gaf”, zegt burgemeester Jan Lonink. “Een groep jongeren verpest het immers voor anderen die zich wel netjes aan de regels houden. Maar gezien de gebeurtenissen was het echt noodzakelijk om direct in te grijpen. Het was onacceptabel. Met de deze tijdelijk maatregel konden we de rust doen weerkeren en het gaf ons even tijd om te komen tot een goede uitvoerbare en juridisch correcte aanpak.”

De gemeente Terneuzen heeft die aanpak nu uitgewerkt en voert vanaf vandaag een registratie- en identificatieplicht in. Wie binnen wil, moet een registratieformulier invullen. Iedereen van 14 jaar en ouder moet ook zijn of haar ID-kaart tonen aan de ingang. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Wie geen identiteitskaart kan voorleggen, komt niet meer binnen. Het belangrijkste is wel men niet langer een abonnement moet aanschaffen om het zwembad te bezoeken.

Burgemeester Lonink benadrukt dat er ook met de Belgische politie afspraken zijn gemaakt. Aan bezoekers die de huisregels niet naleven, wordt meteen de toegang ontzegd. Om discussies te vermijden krijgen alle badmeesters ook een bodycam. Met een druk op de knop kunnen die geactiveerd worden als er iets voorvalt.

De registratie- en identificatieplicht gaat vandaag in en geldt tot 1 september. Het registratieformulier kan ter plaatse ingevuld worden óf vooraf, door het formulier te downloaden via: www.terneuzen.nl.