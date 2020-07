Hof Ter Sluyze pakt uit met zomerbar aan Rode Sluis Yannick De Spiegeleir

11 juli 2020

11u58 1 Moerbeke-Waas Van een cocktail nippen met uitzicht op het water? In zomerbar ‘The Village’ van Hof Ter Sluyze kan je genieten op een idyllische locatie.

Guy De Keulenaer en Manuel Van Dorsselaer openden begin dit jaar de deuren van hun feestzaal en restaurant Hof Ter Sluyze. Voor hun zomerbar doen ze een beroep doen op het concept The Village dat de voorbije zomers hoge ogen gooide aan het Heidebos en op de voormalige suikerfabrieksite.

De nieuwe locatie van The Village moet zeker niet onderdoen. Zand, strandstoelen en foodtrucks zorgen voor een vakantiegevoel, het gezicht op de kreken van De Rode Sluis maakt het plaatje af. Met een bordje tapas droom je volledig weg. “Met onze zomerbar willen we ook in de verf zetten dat we op maat van elke klant en elke locatie iets kunnen neerzetten”, zegt Guy De Keulenaer.

Het eerste openingsweekend begin juli was meteen een schot in de roos. “We krijgen telefoontjes van mensen die ons bellen om zeker te zijn van hun plaats.”

Pop-upbar The Village is open van woensdag tot zondag. Op weekdagen vanaf 15 uur en in het weekend vanaf 11 uur.