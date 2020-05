Heldenbos zoekt ruim 5 hectare extra in Vlaanderen voor 13.000 bomen Yannick De Spiegeleir

22 mei 2020

16u29 2 Moerbeke-Waas Het Heldenbos in Moerbeke ter ere van alle coronahelden is een overweldigend succes. Nadat duizenden burgers in één maand tijd al 2.727 virtuele bomen plantten, komen daar sinds deze week nog eens 14.000 extra bomen bij. Zorgorganisatie i-mens zal, dankzij de steun van zijn partners, voor al zijn 14.000 medewerkers en vrijwilligers een Heldenboom planten.

Het Wullebos in Moerbeke wordt hierdoor te klein. Het Wullebos in Moerbeke wordt hierdoor te klein en het Heldenbos wordt uitgebreid met meer dan 5 hectare.

Een boom planten voor je coronaheld om hem zo een blijvend eerbetoon te geven, dat is de bedoeling van het Heldenbos. Het eerste Heldenbos wordt dit najaar aangeplant in het Wullebos in het Oost-Vlaamse Moerbeke.

“Het Heldenbos overtreft alle verwachtingen. In het Wullebos in Moerbeke was plaats voorzien voor 3.727 bomen. We moeten dus op zoek naar extra bos voor minstens 13.000 bomen”, zegt Bart Carlier van BOS+. Gezien het succes van de campagne kijken de initiatiefnemers nu al richting lokale overheden, steden, gemeentes en privé-eigenaars om de overige bomen te planten op verschillende locaties in Vlaanderen.

Zorgmedewerkers i-mens krijgen boom

Dat er in het najaar plantacties voor de Heldenboscampagne in heel Vlaanderen zullen plaatsvinden, hebben de initiatiefnemers grotendeels te danken aan de gulle bijdrage van zorgorganisatie i-mens en zijn partners. Die zullen voor elk van de 14.000 medewerkers en vrijwilligers van i-mens bomen in heel Vlaanderen planten als dankbetuiging voor hun dagelijkse bijdrage aan de thuiszorg in Vlaanderen en Brussel.

“Onze 12.000 medewerkers en meer dan 2.000 vrijwilligers zijn stuk voor stuk helden in de zorg. Dat waren ze al lang vóór de corona-crisis. En dat zullen ze nog lang blijven. Voor hun inspanningen krijgen ze de laatste weken veel applaus. Terecht. Wij willen hen blijvend danken en planten een ‘Heldenbos’. We willen voldoende vierkante meters groenzone aanschaffen zodat er voor elk van hen een boom kan komen. Zo wordt de inzet van onze medewerkers vereeuwigd en zichtbaar over heel Vlaanderen”, zegt Karin Van Mossevelde, algemeen directeur van i-mens.