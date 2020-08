Groen licht voor nieuw schooljaar kunstacademie Moerbeke: inschrijvingen starten maandag 17 augustus Yannick De Spiegeleir

14 augustus 2020

16u56 1 Moerbeke-Waas Ook komend schooljaar zal de kunstacademie Moerbeke doorgaan. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen op woensdag en donderdag na de schooluren komen knutselen, tekenen en schilderen op de academie. De inschrijvingen aan de Kunstacademie Moerbeke voor schooljaar 2021-2022 starten op maandag 17 augustus.

“Komend schooljaar starten we het tweede naschoolse academiejaar voor de eerste en tweede graad voor beeldatelier in de kunstacademie Moerbeke in de GBS De Vlinderdreef”, laat burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) weten. Hij doet een oproep aan alle kinderen tussen 6 en 12 jaar: “Wil je tekenen, schilderen, bouwen of boetseren? Schrijf je dan zeker in. Verfbom of tekenlat, strips of gips, houtskool of inkt, alles komt aan bod. Kijken, experimenteren, leren, oefenen en verzinnen, kortom kom je creatief uitleven! De lessen beeldatelier gaan door op woensdagnamiddag tussen 13 en 14.40 uur of 15 en 16.40 uur en op donderdagnamiddag om 16 tot 17.40 uur.”

De kunstacademie heeft een kernspreuk, namelijk ‘iedereen kunstenaar’. Robby De Caluwé verklaart: “De kinderen maken kennis met het werk van verscheidene kunstenaars en ontdekt de expressieve mogelijkheden van verschillende materialen en technieken. Kunst beleven, zien en maken is voor elk kind mogelijk.”

Inschrijvingen

De inschrijvingen aan de Kunstacademie Moerbeke voor schooljaar 2021-2022 starten op maandag 17 augustus. Online inschrijven kan vanaf maandag 17 augustus om 10 uur tot en met woensdag 30 september om 22 uur via deze link. Wie niet online kan inschrijven kan van maandag 24 augustus tot woensdag 30 september via een doodle-link op de website een afspraak maken.

Wie twijfelt, kan eerst een proefles volgen. De Caluwé: “Zolang de klas niet volzet is, kan je tot 15 september gratis een eerste les volgen.” Door de uitzonderlijke situatie van het vorige schooljaar geldt er een eenmalige korting van 20% voor alle inschrijvingen. De kostprijs bedraagt €68 of € 44 (na sociale vermindering). Het inschrijvingsgeld is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Dan kan je terecht op de website kunstacademie@lokeren.be of kan je telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 09 340 95 23.