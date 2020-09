Groen licht voor masterplan Moerbeke 2050: oppositiepartijen N-VA en MenS stemmen tegen Yannick De Spiegeleir

15 september 2020

16u20 0 Moerbeke-Waas Op de jongste gemeenteraad in Moerbeke werd het masterplan Moerbeke 2050 opnieuw voorgelegd. Schepen van Dorpsontwikkeling Stijn Deschepper (Open Vld) had gehoopt op een unaniem akkoord, maar dat bleek buiten oppositiepartijen N-VA en MenS gerekend.

“Het masterplan is een visie op onze gemeente met aandacht voor ondernemen, mobiliteit, openbare ruimte, groen, toerisme, wonen, parkeerruimte, openbare gebouwen… Het doel is een dorp(centrum) creëren dat één geheel vormt en waarin een duidelijke stijl naar voor komt”, licht schepen voor dorpsontwikkeling Stijn Deschepper het doel van dit plan toe.

Het plan werd reeds in juni geagendeerd op de gemeenteraad, maar uitgesteld op vraag van de verzamelde oppositie. Er ging een ruim participatiemoment vooraf aan dit plan. “Het project is eerder voorgelegd aan de gemeenteraad in de vorm van een presentatie. Voor de bevolking vonden er 2 participatiemomenten plaats en ook de gecoro, de duurzaamheidswerkgroep en de werkgroep verkeer en mobiliteit gaven gunstig advies aan het masterplan”, aldus Deschepper, die zijn hoop herhaalde om het plan unaniem goed te keuren als langetermijnvisie voor de ontwikkeling van Moerbeke.

Dat opzet bleek niet te slagen. MenS-raadslid Seline Somers vond het jammer dat niet alle bijkomende adviezen werden opgenomen en vond dat het punt andermaal overhaast was geagendeerd. N-VA op hun beurt drong bij monde van fractieleider Marc Cossaer aan op het vervullen van een aantal randvoorwaarden waaronder de heraanleg van enkele kruispunten en het doortrekken van de parallelweg naast de E34. CD&V+ keurde het masterplan wel goed. Al formuleerde fractieleider Lut Van de Vijver ook kritische bemerkingen. “Er wordt algemeen gesteld om de lus op een zo veilig en woonvriendelijk mogelijke manier uit te voeren”, aldus Van de Vijver. “Ook de schoolomgevingen moeten prioritair worden aangepakt. We moeten starten met een globale visie. We willen constructief meewerken aan een langetermijnvisie voor Moerbeke”, besluit CD&V+.