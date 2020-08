Groen licht voor ‘coronaproof’ centerkermis eind augustus Yannick De Spiegeleir

21 augustus 2020

13u58 0 Moerbeke-Waas Traditiegetrouw viert Moerbeke in augustus centerkermis op de Markt. De jaarlijkse avondmarkt werd eerder geannuleerd door Moerbeke Feest. “Maar om de kermishouders een hart onder de riem te steken en de jongste inwoners van amusement te voorzien, laat gemeente Moerbeke ook dit jaar de kermis doorgaan conform de coronamaatregelen”, verduidelijken schepen van Feestelijkheden Stijn Deschepper en schepen van Jeugd Sarah Poppe (beiden Open Vld).

De beslissing komt er na overleg tussen verschillende diensten. De kermis opent op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus de deuren op de Markt. De openingsuren zijn afhankelijk van de kermisattracties, iedere attractie hanteert eigen openingsuren. Op dinsdagochtend 1 september is het marktplein opnieuw vrij voor de wekelijkse markt.

Kom je te voet, met de fiets of auto? Hou rekening met de omleiding in de Opperstraat n.a.v. ‘Moerbeke Zomert’.

Coronamaatregelen

Het spreekt voor zich dat de nodige coronamaatregelen in acht genomen worden. Zo heeft de kermis één vaste in- en uitgang (ingang t.h.v. het buslokaal, uitgang t.h.v. Aquarella), geldt er éénrichtingsverkeer op het kermisplein en is het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof verplicht voor zowel kermiskramers als bezoekers (+12 jaar). Ook de anderhalve meter en het ontsmetten van de handen blijft heilig. Handgel is beschikbaar aan de ingang van het marktplein en aan de kermisattracties.

“We rekenen op het gezond verstand en de medewerking van iedereen. Op die manier kan Moerbeke toch ‘een beetje’ kermis vieren en zorgen we voor licht in donkere tijden”, besluiten Deschepper en Poppe.