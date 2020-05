Grensovergangen met Nederland blijven tot nader order gesloten Yannick De Spiegeleir

06 mei 2020

16u46 3 Moerbeke-Waas Naar aanleiding van de maatregelen van de federale overheid tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19 virus) binnen Europa en België, moet de grensovergang met Nederland gesloten blijven. Daarom worden er sinds eind maart bijkomende politiecontroles tegen onnodige verplaatsingen tussen België en Nederland uitgevoerd.

Deze bijkomende maatregelen zijn nodig om de verspreiding van het coronavirus in België en op het grondgebied van de gemeente Moerbeke tegen te gaan en in de mate van het mogelijke in te perken. De burgemeester heeft deze beslissing eind maart genomen gelet op de uitzonderlijkheid en hoogdringendheid van deze bijkomende maatregelen om de openbare veiligheid en gezondheid te herstellen. De burgemeester kan politieverordeningen aannemen, onder verplichting dat de gemeenteraad kennis te geven van de beslissing. De Moerbeekse gemeenteraad bekrachtigde deze politieverordening.

Gemeenteraadslid Antje Van Hecke (CD&V) benadrukte dat de gemeente deze beslissing ook moet communiceren naar inwoners die moeilijker toegang hebben tot online kanalen. Burgemeester Robby De Caluwé verwees naar de rol van de gedrukte pers in die materie. “Het is een terechte bezorgdheid. Een folder drukken duurt te lang in een crisissituatie. Dat maakt offline communiceren niet evident. We zetten fel in op de lokale pers. Daar zit maar een vertraging op. Dat is ook één van de redenen waarom krantenwinkels kunnen blijven doorwerken.”