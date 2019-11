Gewapende overval op nachtwinkel levert enkel sigarettenblaadjes op als buit Kristof Pieters

27 november 2019

18u23 0 Moerbeke-Waas Twee onbekende jonge gangsters hebben dinsdagavond een gewapende overval gepleegd op de nachtwinkel in de Opperstraat in Moerbeke-Waas. De buit was echter maar povertjes, want het duo slaagde er alleen maar in om sigarettenblaadjes mee te nemen.

De daders waren nachtwinkel Harjas rond 21.45 uur binnengestapt. Ze bedreigden uitbater Singh met een pistool en schreeuwden hem in het Engels toe om het geld uit de kassa te overhandigen. De man had echter weinig schrik. “Ik heb gezegd dat mijn kassa op slot was en dat ik er geen geld uit kon halen”, vertelt hij. “Ik slaagde erin om hen naar buiten te jagen. Ze hebben enkel sigarettenblaadjes kunnen meegraaien.”

Volgens de man ging het om tieners. Ze werden in de Heidestraat opgepikt door een auto waarin nog twee jongeren zaten. De politie van de zone Puyenbroeck bevestigt dat, maar wil in het belang van het onderzoek geen commentaar kwijt. De daders zouden mogelijk wel gefilmd zijn door een bewakingscamera.