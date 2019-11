Gepensioneerde wint 2 miljoen euro met Lotto bij dagbladhandel Rai’S: “Hij wist niet wat hem overkwam” Yannick De Spiegeleir

12 november 2019

15u43 0 Moerbeke-Waas In Moerbeke heeft een gepensioneerde klant van dagbladhandel Rai’S vorige maand de Lotto-jackpot gewonnen van 2.000.001,25 euro. “Met zijn winst wil hij binnenkort een computer kopen”, zegt Caroline Vangoidsenhoven, woordvoerder van de Nationale Loterij.

De identiteit van de man blijft onbekend, maar de Nationale Loterij mag wel enkele details vrij geven. “De man is ouder dan 65 en speelt al jaren wekelijks op de Lotto met dezelfde cijfers bij Rai’S. Hij koopt hier ook wekelijks een Dag Allemaal”, weet Vangoidsenhoven.

Het was Aron Singh Jaswinder, uitbater van de enige krantenwinkel die Moerbeke rijk is, die de winnaar persoonlijk op de hoogte mocht brengen. “Hij was niet op de hoogte dat hij alle cijfers juist had en vroeg me hoeveel hij precies had gewonnen. Er verscheen enkel op het scherm dat hij een winnaar was. Toen hebben we gebeld naar de Nationale Loterij. Toen hij te weten kwam dat hij 2 miljoen euro rijker was ,wist hij niet goed wat hem overkwam. Ook voor ons wat het een leuke verrassing. Het is onze eerste Lotto-winnaar sinds we de winkel 15 jaar geleden overgenomen hebben", vertelt Aron. Hij is de zoon van Rai Singh Jaswinder, de zaakvoerder verleende zijn naam aan de krantenwinkel en heeft ook een nachtwinkel op de Groentemarkt in Lokeren.

De Nationale Loterij houdt digitale statistieken bij van haar winnaars sinds 2002. “Daaruit blijkt dat de wind gunstig waait voor Lotto-spelers in Oost-Vlaanderen”, zegt Guy Haleydt, regioverantwoordelijke voor Lotto. “Sinds 2002 waren er al 181 jackpotwinnaars, waarvan 93 miljonairs. Bovendien steunen Lotto-spelers het goede doel. De Nationale Loterij investeert jaarlijks 320 miljoen euro in maatschappelijke, humanitaire, wetenschappelijke, culturele en sportieve evenementen en projecten.