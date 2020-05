Gemeente zoekt vrijwilligers voor uitdelen mondmaskers en filters Yannick De Spiegeleir

26 mei 2020

19u33 0 Moerbeke-Waas De gemeente Moerbeke zoekt vrijwilligers voor het uitdelen van stoffen mondmaskers en filters. De bedoeling is dat elke inwoner ouder dan 12 jaar een mondmasker en 2 filters ontvangt.

“De bedoeling was dat we deze zouden verdelen op 4 afhaalpunten, zodat we na de levering aan de gemeente zo snel mogelijk de maskers konden verdelen aan diegene die ze zo snel mogelijk nodig hebben”, legt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) uit. “We hebben momenteel namelijk nog geen zicht op wanneer de levering zal gebeuren.” Wie geen masker was komen ophalen, kon later terecht op andere locaties in de gemeente.

Maar het gemeentebestuur veranderde het geweer van schouder en zal nu toch de mondmaskers en filters in de brievenbussen steken. “We waren hiervoor terughoudend, omdat het een paar dagen werk vraagt om alles in de juiste hoeveelheden in enveloppen te steken, we verliezen hier dus opnieuw een paar dagen mee terwijl de levering al behoorlijk laat is. Bovendien heeft het verdelen over alle brievenbussen het nadeel dat heel wat mensen al mondmaskers hebben of ze gewoon niet willen dragen. Die hebben dus geen nood aan dat ene mondmasker, terwijl er mensen zijn die er wel nodig hebben en dan beter meer dan één ontvangen.”

Maar de burgemeester zag dat er heel wat vrijwilligers zich aanboden om te helpen. “We zijn op die manier zeker dat we iedereen bereiken, omdat we ook geen tijdige communicatie konden doen doordat we zelf pas op het laatste zeker weten wanneer de maskers zouden toekomen”, aldus burgemeester De Caluwé. Hij hoopt dat mensen die hun masker niet gaan gebruiken, dit zelf aan iemand geven bij hen in de buurt. “Solidariteit onder de inwoners is cruciaal in deze crisis en het is hartverwarmend om te zien hoe succesvol ons platform ‘Moerbeke Helpt’ is. Ik heb er dus vertrouwen in dat mensen hun gratis mondmasker niet zullen weggooien, maar het geven aan iemand die het wel nodig heeft.”

Eerstelijnszorg

De gemeente verdeelde intussen wel al zo’n 10.000 chirurgische mondmaskers aan mensen die werken in de eerstelijnszorg. “Daarnaast heeft ons gemeentepersoneel mondmaskers gekregen en verdelen we via het Sociaal Huis mondmaskers aan mensen voor wie het financieel moeilijk is om deze zelf aan te kopen.”

De Caluwé, die ook federaal volksvertegenwoordiger is, vernam van minister van defensie Goffin (MR) dat de levering vermoedelijk voor de week van 8 juni is.

Wie graag wil helpen bij het verdelen van de mondmaskers in de gemeente, kan een e-mail sturen naar moerbeke.helpt@moerbeke.be, zich registreren via het platform ‘Moerbeke Helpt’ of bellen naar 09 346 81 61. Minister Goffin onderhandelt momenteel ook nog met de apothekers, de kans bestaat dus dat de verdeling van de federale mondmaskers via de apothekers zal verlopen, maar de gemeente wil zich alvast voorbereiden voor het geval ze zelf voor de verdeling kunnen instaan.