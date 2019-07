Gemeente zoekt vrijwilligers voor openhouden speeltuin Vlinderdreef Yannick De Spiegeleir

17 juli 2019

19u02 0 Moerbeke-Waas Voor het openhouden van speeltuin Vlinderdreef is de Moerbeekse jeugddienst op zoek naar vrijwilligers.

De vrijwilligers staan in voor het openen van de speeltuin en toiletten om 10 uur en het afsluiten om 18 uur. Overdag gaan ze een paar keer controleren of alles in orde is. Tegenover de inspanningen staat een vergoeding van 25 euro per dag. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via vrijetijd@moerbeke.be.