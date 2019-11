Gemeente zet camera in tegen sluikstorten Yannick De Spiegeleir

21u28 0 Moerbeke-Waas De gemeente Moerbeke gaat in samenwerking met afvalintercommunale IDM een mobiele camera inzetten tegen sluikstort.

“Sluikstorten en zwerfvuil zijn een algemene bron van ergernis. Een hardnekkige problematiek met een grote maatschappelijke impact die een integrale aanpak vergt. Tijdens een burgemeestersoverleg kwam de vraag om een cameraproject uit te rollen”, zegt bevoegd schepen Thierry Walbrecht (Open VLD).

Er zullen tijdelijke camera’s worden ingezet op het grondgebied van de deelnemende gemeenten, onder coördinatie van IDM. “De camera’s zullen op tijdelijke basis gericht worden ingezet aan glasbollen, andere collectieve afvalinzamelsystemen en op hotspots waar sluikstorten en/of zwerfvuil problematisch worden vastgesteld”, aldus burgemeester Robby De Caluwé. “Met deze camera’s willen we potentiële daders afschrikken en tot gedragsverandering motiveren, inbreuken vaststellen, overtreders identificeren, bewijslast verzamelen, …”.

De aankoop van de camerasystemen zal door IDM gebeuren. “De globale kostprijs hiervoor bedraagt € 61.985 waarvan 15 procent ten laste is van Moerbeke of 9.298 euro per jaar. Dit betekent concreet de inzet van gemiddeld 1 camera per dag per week voor Moerbeke”, aldus nog Walbrecht.