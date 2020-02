Gemeente wil schoolomgevingen veiliger maken Yannick De Spiegeleir

17 februari 2020

20u46 0 Moerbeke-Waas Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent de gemeente een subsidie van 2.057 euro toe om de schoolomgeving aan vrije basisschool De Zonnebloem veiliger te maken. “Met deze subsidie kunnen we in samenwerking met lokale besturen de veiligheid in schoolomgevingen verhogen. De veiligheid van kinderen op weg naar school verhogen, is cruciaal in mijn beleid de komende jaren”, zegt minister Peeters.

In 2019 werd er in totaal voor 1,5 miljoen euro aan 50 gemeenten een subsidie goedgekeurd, voor maar liefst 194 schoolomgevingen. Die subsidie kan door lokale besturen worden aangevraagd voor projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen verhogen.

“Met deze subsidie zullen we de schoolomgeving rond De Zonnebloem, op Koewacht, verkeersveiliger maken”, legt schepen voor Mobiliteit Stijn Deschepper (Open Vld) uit. “Deze school ligt op het grondgebied van Stekene. Eerder werd de omgeving daar al door de gemeente Stekene heraangelegd, en nu gaan we dit dus ook op het grondgebied van Moerbeke doen door de fietssuggestiestrook te verlengen.”

Andere schoolomgevingen worden ook aangepakt

De bedoeling is om ook de andere schoolomgevingen aan te pakken met de hulp van deze subsidies van minister Lydia Peeters. “Binnen het masterplan wordt een beleid uitgewerkt voor veiliger schoolomgevingen, in nauw overleg met onze commissie verkeer en mobiliteit. De komende jaren zullen we dus ook maatregelen nemen in de omgeving van de vier andere scholen op ons grondgebied”, besluit Deschepper.