Gemeente waarschuwt: “Zwemmen alleen toegestaan in erkende zwemwateren” Yannick De Spiegeleir

02 juli 2020

15u28 1 Moerbeke-Waas Nu de zomervakantie officieel gestart is, zoeken sommigen verkoeling in het water. Vooral aan de Terwestbrug over de Moervaart stelden buren vast dat jongeren een sprong in de Moervaart waagden. “Toch mag er alleen in erkende zwemwateren worden gezwommen", stipt burgemeester De Caluwé (Open Vld) aan.

De Moervaart, de kreken en andere rivieren, beken of visvijvers zien er in de zomer verleidelijk uit voor een frisse duik. “Toch zijn er enkele gevaren en risico’s verbonden aan het zwemmen op die locaties. Er kunnen bijvoorbeeld verborgen hindernissen zijn onder het water, stromingen kunnen zwemmers in moeilijkheden brengen en het betreden van ecologisch kostbare oeverzones kan voor grote schade zorgen”, aldus De Caluwé. “Ook de waterkwaliteit kan het op bepaalde locaties of recreatie niet toelaten. Daarom mag je enkel in erkende zwemwateren gaan zwemmen. Op alle andere locaties geldt er een zwemverbod. Er mag dus niet worden gezwommen in de Moervaart of in de kreken.”

Waar mag ik zwemmen?

Natuurlijk wil dit niet zeggen dat je niet kan genieten van het water. Op www.kwaliteitzwemwater.be zie je waar je wel terechtkan. Deze interactieve kaart geeft je een overzicht van erkende zwemvijvers en recreatiedomeinen. Daar meet de Vlaamse Milieumaatschappij de zwemwaterkwaliteit. Het gaat om plaatsen waar de zwemwaterkwaliteit momenteel heel erg goed is en waar je met een gerust hart kan zwemmen.