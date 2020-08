Gemeente verwelkomt eerste deelwagen Yannick De Spiegeleir

13 augustus 2020

10u55 0 Moerbeke-Waas Sinds kort staat er in Moerbeke een eerste deelwagen van Cambio. “De Citroën Berlingo is elke werkdag van 8 tot 18 uur geboekt door de zorgorganisatie i-Mens. ’s Avonds en in het weekend wordt hij gedeeld”, zegt schepen voor duurzaamheid Koen Mertens (Open Vld).

“Bij autodelen gebruik je een auto wanneer je er één nodig hebt. Zo hoef je geen eigen wagen te kopen en betaal je enkel wat je verbruikt. En dat is goedkoper dan een eigen wagen, zelfs tot 10.000 kilometer per jaar”, laat mobiliteitsschepen Stijn Deschepper (Open Vld) weten. “Bovendien hoef je zelf niet meer naar de garage of keuring te gaan. En je draagt je steentje bij tot het verlagen van de CO2-uitstoot!”, vult schepen voor duurzaamheid Koen Mertens (Open Vld) aan.

“Toegegeven, het gebruik van een deelwagen vraagt enige inspanning. De wagen staat immers niet op je oprit en je moet het gebruik ervan goed plannen. Maar voor wie zijn wagen niet vaak gebruikt staat daar een flinke besparing tegenover”, besluit Deschepper.

De wagen staat op de parking van het Sociaal Huis en kan worden gereserveerd via https://www.cambio.be/nl-vla/in-je-buurt/hospicestraat.