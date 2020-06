Gemeente stelt Masterplan Moerbeke 2050 voor via webinar: “Stellen vragen aan ontwerpers via chatfunctie” Yannick De Spiegeleir

16 juni 2020

15u11 0 Moerbeke-Waas Via de gemeentelijke website zullen de ontwerpers op dinsdag 23 juni een digitale toelichting geven over het Masterplan 2050 dat de toekomst van Moerbeke vorm moet geven.

“Moerbeke is één van de weinige gemeenten in Vlaanderen waarvan de kern nog echt omgeven is door weiden, akkers en bos. Om dit ook in de toekomst zo te houden en om een antwoord te bieden op een aantal uitdagingen waarmee Moerbeke vandaag geconfronteerd wordt, liet de gemeente het Masterplan Moerbeke 2050 opmaken”, zegt schepen van dorpsontwikkeling Stijn Deschepper (Open Vld). “Op 23 juni om 20 uur organiseert de gemeente een webinar waarin het plan wordt toegelicht en waar je met al je vragen bij de ontwerpers terecht kan. Het masterplan biedt een brede visie op hoe Moerbeke er in de toekomst kan gaan uitzien. Het is een ruimtelijk referentiekader waar de gemeente op kan terugvallen als er in de toekomst keuzes moeten gemaakt worden bij de (her)inrichting van pleinen, straten of onbebouwde percelen.”

Gemeenteraadslid Seline Somers (MEnS) stelde tijdens de raadszitting van mei voor om de toelichting niet langer uit te stellen en digitaal aan te pakken. “We zijn verheugd dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan onze suggestie”, zegt Somers.

Ben je nieuwsgierig naar hoe Moerbeke 2050 er uit ziet en wil je meer weten? Surf dan op dinsdag 23 juni om 20u00 naar www.moerbeke.be/webinar-masterplan-2050, klik op de link ‘Webinar’ rechtsboven, en volg de webinar = digitale toelichting waarin de ontwerpers het masterplan toelichten. Tijdens deze toelichting kan je via de chatfunctie ook vragen stellen aan de ontwerpers. Na 23 juni kan je via dezelfde link de webinar herbeluisteren.