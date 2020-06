Gemeente stelt jaarrekening voor: “Positief saldo van 1,3 miljoen euro” Yannick De Spiegeleir

28 juni 2020

14u01 0 Moerbeke-Waas D e gemeente Moerbeke stelt tijdens de gemeenteraad van dinsdag 30 juni haar jaarrekening voor 2019 voor. De dagelijkse uitgaven van de gemeente bedroegen zo’n 7,5 miljoen euro. De dagelijkse inkomsten bedroegen 8,8 miljoen euro. “Dat betekent dus dat er een positief saldo in de dagelijkse werking is van 1,3 miljoen euro”, aldus burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld). “Dit saldo dient om schulden af te lossen en om investeringen met eigen middelen te betalen.

“In 2019 betaalden we 0,8 miljoen euro schulden terug en betaalden we 0,95 miljoen euro aan investeringen met eigen middelen. We ontvingen ook 0,5 miljoen euro subsidies om deze investeringen te betalen”, gaat de burgemeester verder.

Eind 2019 had de gemeente 0,7 miljoen euro in kas en de autofinancieringsmarge (dat is de marge die de gemeente heeft om bijkomende leninglasten op zich te nemen) bedroeg bijna 0,5 miljoen euro. “De financiën van de gemeente zijn dus gezond, al mogen we niet te optimistisch zijn. Door een beslissing van de Vlaamse Regering vallen vanaf 2020 meer dan 200.000 EUR aan inkomsten weg die we jaarlijks via de Vlaamse overheid kregen uitbetaald. Bovendien valt te verwachten dat door de coronacrisis de inkomsten zullen dalen en dat de uitgaven, bijvoorbeeld binnen het sociaal beleid, zullen stijgen. Zonder rekening te houden met de coronacrisis, was de verwachting dat we eind deze legislatuur 660.000 EUR in kas zouden hebben, en dat de autofinancieringsmarge 413.000 EUR zou bedragen”, aldus De Caluwé. “Dus ongeveer op het niveau dat we gestart zijn, ondanks de grote investeringsplannen en een schuldafbouw met 25%. Dat betekent dat we wel wat marge hebben om de ambities zoals gepland uit te voeren, ook al zullen we de financiële cijfers naar beneden moeten bijstellen door deze crisis.”