Gemeente neemt nieuwe sport- en jeugdfunctionaris in dienst Yannick De Spiegeleir

23 januari 2020

18u21 0 Moerbeke-Waas Begin februari start Robbie Wyngaerd uit Zelzate als nieuwe jeugd- en sportfunctionaris bij de gemeente Moerbeke. Hij vervangt twee halftijdse personeelsleden die andere oorden opzoeken.

Sinds begin dit jaar is Wyngaerd al actief als halftijds sportconsulent voor Moerbeke. Een taak die hij combineert met zijn activiteiten op de Zelzaatse sportdienst waar hij de afgelopen jaren aan de slag was. Eind deze maand verruilt huidig jeugdconsulent Geoffrey Dehaen zijn huidige job in Moerbeke voor een functie op de sportdienst in de gemeente Stekene en zal Wyngaerd ook zijn taken overnemen.

“Ik woon in Zelzate, maar ben in Moerbeke geboren en opgegroeid. Het is mijn ambitie om goed te kunnen samenwerken met de Moerbeekse jeugd en sportverenigingen. Eén van de grote uitdagingen wordt de nieuwe sporthal die op komst is.”