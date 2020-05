Gemeente Moerbeke lanceert de babytheek: uitleendienst voor babyspullen Yannick De Spiegeleir

28 mei 2020

10u48 0 Moerbeke-Waas De gemeente Moerbeke lanceert in samenwerking met Het Huis van het Kind een babytheek. Dat is een uitleendienst voor babyspullen die ouders gebruiken in de eerste 12 maanden na de geboorte. Ze doen een warme oproep om babyspullen in te zamelen en vrijwilligers bijeen te brengen voor het initiatief. De babytheek richt zich op inwoners van Moerbeke en Lokeren.

Het Huis van het Kind, dat in Moerbeke het toegankelijk, laagdrempelig aanbod preventieve gezinszorg organiseert, zal dit najaar het babytheeksysteem ter beschikking stellen. Burgemeester De Caluwé, bevoegd voor Kinderopvang legt het concept uit: “Een babytheek is een uitleendienst voor babyspullen die ouders gebruiken in de eerste 12 maanden na de geboorte. Het concept heeft tal van voordelen: het is een eenvoudige en goedkope oplossing voor het aanschaffen van een dure babyuitzet, door het hergebruik is het duurzaam, het speelt in op de circulaire economie en tot slot is het een ideale plek om mensen, jonge gezinnen, samen te brengen.”

Oproep

De sociale dienst wenst een eerste warme oproep te doen om het nodige materiaal en eventuele vrijwilligers te verzamelen en bijeen te brengen om van start te kunnen gaan met het project.

De Babytheek richt zich tot inwoners van Moerbeke en Lokeren. Ze zijn op zoek naar allerhande babymateriaal (vb. wippertje, matrasbeschermer, maxi cosi, speelboog, borstvoedingskussens, babybadjes, luiertassen, zwemvestjes, etc. …).

Vrijwilligers kunnen bijdragen aan: de promotie, het openhouden van de babytheek, het gebruiksklaar maken van babymateriaal of de administratie (aanmaken ledenfiches, online catalogus bijhouden, het registreren van lidmaatschap ...).

Wilt u graag materiaal doneren? Of wilt u graag uw steentje bijdragen aan een duurzaam en sociaal project voor jonge gezinnen zoals onze babytheek? Laat dan van u horen! Aanmelden kan via stephanie.poppe@moerbeke.be of 09.326.71.94.