Gemeente geeft startschot voor Moerbeke Zomert: “Ons centrum wordt één grote lounge” Yannick De Spiegeleir

10 juli 2020

18u41 2 Moerbeke-Waas In sfeercafé Gigi’s in de Opperstraat is vrijdagavond het startschot gegeven van Moerbeke Zomert. “We richten het centrum van de gemeente tijdelijk in als zomerlounge”, klinkt het. Een zomerfietszoektocht moet ook niet-Moerbekenaren warm maken voor het initiatief.

Met ‘Moerbeke Zomert’ wil de gemeente de lokale horeca ondersteunen waar mogelijk. Met extra terrasruimte bijvoorbeeld. Zo is het deel van de De Kerckhovestraat ter hoogte van de Markt tot het eind van augustus autovrij gemaakt zodat de uitbaters van Aquarella een gelegenheidsterras op de straat kunnen zetten. “Ik ben al drie jaar vragende partij en vind het fantastisch dat dit nu eindelijk mogelijk wordt gemaakt”, zegt uitbater Chris, die samen met zijn vrouw Maggi Aquarella runt.

Tuinterras

Bij Gigi’s opteren ze ervoor om het tuinterras uit te spelen. In de Opperstraat is tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Op bepaalde momenten zal de gemeente nog een versnelling hoger schakelen. “Gedurende vier weekends in de maanden juli en augustus willen we extra inzetten op een leefbaar dorp, waar iets te (be)leven valt. Een gezellige sfeer, bloemen, parasols, akoestische optredens, kinderanimatie, straatartiesten of marktjes met lokale handelaars”, licht schepen van Feestelijkheden Stijn Deschepper (Open Vld) toe.

Ook verenigingen krijgen de kans om op de kar te springen. Verenigingen die schade geleden hebben omdat ze bepaalde activiteiten niet konden organiseren kunnen aanspraak maken op een bedrag uit de subsidiepot van de Vlaamse regering, maar met Moerbeke Zomert wil het bestuur ook andere verenigingen een handje helpen. “Moerbeke Feest zal de organisatie hiervan op zich nemen. Kleinere verenigingen die niet per se financiële schade hebben geleden kunnen we op deze manier extra ondersteunen. Voor wat, hoort wat. Met kleinere zomeractiviteiten in ons centrum ondersteunen we in de eerste plaats die verenigingen. Maar ook de lokale horeca. Met Moerbeke Zomert bieden we een kader voor de verenigingen om iets op poten te zetten”, aldus schepen Sarah Poppe (Open Vld). “Na onze oproep deze week broedden al enkele verenigingen op een initiatief.”

Om ook niet-inwoners warm te maken werd een fietszoektocht uitgewerkt voor inwoners én niet-inwoners met een gigantische prijzenpot aan het einde van de zomervakantie. Boekjes voor deelname kunnen gekocht worden in sfeercafé Gigi’s, elke dag verkrijgbaar vanaf 10 uur, behalve op woensdag en donderdag. Ook buiten het centrum leeft de horeca op. “De fietszoektocht zet al onze lokale horecazaken in de kijker voor Moerbekenaren en omstreken”, aldus Deschepper en Poppe. Starten met de fietszoektocht kan eveneens mogelijk bij Ponyland (Pereboom), café De Grens (Koewacht) en ’t Veldcafé (aan de grens met Eksaarde).