Gemeente gaat oude schoolgebouwen achter buurthuis Weststraat slopen Yannick De Spiegeleir

21 september 2020

14u53 2 Moerbeke-Waas Door de slechte staat van de gebouwen heeft de gemeente beslist om de oude schoolgebouwen achter het buurthuis in de Weststraat af te breken. “Een herbestemming door renovatie is niet meer verantwoord”, aldus schepen voor patrimonium Koen Mertens (Open Vld).

CD&V+-raadslid Martine Dieleman stelde voor om op de vrijgekomen ruimte een speel- en ontmoetingsplaats te creëren op maat van kinderen en jongeren. “Anderzijds kan het ook een pleintje zijn waar er ook plaats is voor onze senioren, met bankjes, afdak, petanquebaan. Iets om voor te leggen in de jeugd – en seniorenadviesraad en met de buurtbewoners?”

Schepen Thierry Walbrecht (Open Vld) antwoordde dat de gemeente momenteel aan het bestuderen is of de achterkant van het buurthuis te ontsluiten valt. “Het voorstel om een ontmoetingsplaats te creëren kan mee in die oefening worden opgenomen.”