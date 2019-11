Gemeente gaat fietsen goedkoper ter beschikking stellen van OCMW-cliënten Yannick De Spiegeleir

28 november 2019

11u24 0 Moerbeke-Waas In de gemeenteraad werd het licht op groen gezet om gevonden fietsen – die na een half jaar eigendom van de gemeente worden – goedkoper ter beschikking te kunnen stellen van cliënten van het OCMW.

Eerder dit jaar keurde de gemeenteraad een reglement goed voor verkoop van roerende goederen. “Dit gaat om bijvoorbeeld gevonden fietsen, die na zes maanden eigendom van de gemeente worden en dus kunnen verkocht worden”, verduidelijkt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld). Er werd toen door schepen Thierry Walbrecht (Open Vld) gesuggereerd om in geval van sociale doeleinden bijvoorbeeld een fiets kosteloos af te staan of tegen een sociaal tarief. “We passen daarom nu dit reglement in die zin aan, zodat bijvoorbeeld een OCMW-cliënt tegen goedkoop tarief een fiets kan aankopen.”