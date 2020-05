Gemeente deelt vijf tips voor zuinig verbruik kraantjeswater: “Rekenen op gezond verstand” Yannick De Spiegeleir

27 mei 2020

11u17 1 Moerbeke-Waas Vorige week waren er problemen met de levering van kraantjeswater in een aantal Vlaams-Brabantse gemeenten. De oorzaak was het verhoogde gebruik in combinatie met infrastructuurwerken. Ook in Moerbeke wordt opgeroepen om zuinig om te springen met kraantjeswater.

“Maar het zet wel aan tot nadenken”, reageert Moerbeeks burgemeester Robby De Caluwé. “Kraantjeswater lijkt er in overvloed te zijn, maar doordat we steeds drogere periodes kennen, in combinatie met het verder verharden van de oppervlakte, riskeren we om ooit echt in de problemen te komen.” Daarom roept de gemeente op om spaarzaam om te gaan met kraantjeswater.

“Ons kraantjeswater is van hoge kwaliteit en kan perfect dienen als drinkwater. In het gemeentehuis zijn we een tweetal jaren geleden overgeschakeld op het drinken van kraantjeswater. Het is dan ook zonde dat er elke dag zoveel liters worden verspild om gazons te besproeien of auto’s te wassen”, aldus de Moerbeekse burgervader.

De gemeente hoopt dat er geen verbod op het niet-essentieel gebruik van kraantjeswater moet komen. “In Vlaams-Brabant was dit vorige week al realiteit en een aantal andere gemeenten denken ook al aan een verbod. In Moerbeke is dat niet het geval, omdat we vooral op het gezond verstand van de inwoners rekenen.”

Tips

Het gemeentebestuur geeft graag enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen.

1) Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.

2) De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen.

3) Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater.

4) Begiet je bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkom je beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien.

5) Besproei je gazon niet. Je zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan gedacht.