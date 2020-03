Geen sprake van grenscontrole in Koewacht: “Amper grenstoerisme” Yannick De Spiegeleir

19 maart 2020

16u15 2 Moerbeke-Waas Volgens burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) zijn grenscontroles op de grens tussen België en Nederland momenteel niet aan de orde. Hij heeft geen weet van problemen in het grensdorp Koewacht.

Momenteel heerst er een andere aanpak in België en Nederland. Terwijl er bij ons geopteerd voor een gedeeltelijke lockdown zijn de maatregelen bij onze noorderburen soepeler. Leopold Lippens, burgemeester van kustgemeente Knokke-Heist, stelde gisteren nog dat Nederlanders niet langer welkom zijn in Knokke.

Ook in Moerbeke zijn ze waakzaam. “Maar ik heb recent nog overleg gepleegd met de noodambtenaar. Wij merken momenteel weinig problemen met grenstoerisme. Er valt op dit momenteel ook zo goed als niks te beleven door de maatregelen rond het coronavirus”, zegt de Moerbeekse burgervader Robby De Caluwé (Open Vld).

Wel zoekt de gemeente naarstig naar een oplossing na de afgelasting van de sport- en vrijetijdskampen in de paasvakantie. “Heel wat ouders rekenden hier op, maar we mogen geen nieuwe opvanginitiatieven inrichten. We hopen volgende week met meer nieuws te komen”, aldus De Caluwé.