GBS De Vlinderdreef is klaar voor een veilig schooljaar: “Nieuw ventilatiesysteem zorgt voor veilige klasomgeving” Yannick De Spiegeleir

01 september 2020

11u12 0 Moerbeke-Waas Ook de gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef in Moerbeke verwelkomt op dinsdag 1 september een 400-tal leerlingen voor de start van het nieuwe schooljaar. Burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) benadrukt dat de school zich optimaal heeft voorbereid om de lessen in een veilige omstandigheden te laten doorgaan: “We hebben alle mogelijke scenario’s voorbereid en uitgewerkt en via het nieuwe ventilatiesysteem kunnen de leerlingen op een veilige manier in de klaslokalen zitten.”

Burgemeester Robby De Caluwé, bevoegd voor Onderwijs, verzekert dat de gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef zich optimaal heeft voorbereid: “We hebben met de directie van de school samengezeten. Alle mogelijke (pandemie)scenario’s en veiligheidsdraaiboeken zijn voorbereid en uitgewerkt, er worden voorzorgsmaatregelen inzake hygiëne genomen en het ventilatiesysteem zorgt ervoor dat er voldoende verse lucht in de klaslokalen circuleert.”

Voorzorgsmaatregelen

De school neemt vanaf de eerste schooldag hygiënische voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te houden. De Caluwé legt uit: “Zo is er bijvoorbeeld overal handgel aanwezig zijn, worden de handvaten vaak ontsmet, dragen de leerkrachten een mondmasker of dienen ouders een mondmasker te dragen bij het brengen en halen van hun kinderen en wanneer ze de school betreden. Ook de leerkrachten zelf zijn voorbereid om de vele vragen van de ouders en kinderen (digitaal) te beantwoorden.”

De klaslokalen in GBS De Vlinderdreef zijn sinds de opening in 2018 voorzien van een CO2-ventilatiesysteem. Schepen van Patrimonium Koen Mertens (Open Vld) legt het systeem uit: “In elk klaslokaal is een automatische ventilatiesysteem ingebouwd. Het systeem merkt zelf op wanneer er te veel koolstofmonoxide (CO2) in de lucht van de klasruimte zit, indien dat het geval is, zuigt het ventilatiesysteem verse lucht van buiten naar de klasruimte.” Burgemeester Robby De Caluwé vult aan: “op die manier zullen de leerlingen geen ziektekiemen (aerosolen) van het coronavirus binnenkrijgen. De leerlingen kunnen dus op een veilige manier in de klas les volgen.”