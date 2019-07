Familie Daelman viert viergeslacht met kleine Arne Kristof Pieters

09 juli 2019

In Moerbeke heeft de familie Daelman een nieuw viergeslacht gevierd. Pieter en Els werden de trotse ouders van Arne. De trotse stamvader van het viergeslacht is de 93-jarige Omer Daelman. Hij woont al zijn hele leven samen met zijn echtgenote Ivonne in Moerbeke. Omer en Yonne hebben vijf kinderen, waaronder Johan. Hij werd nu, na de geboorte van Hayden in 2012, voor de tweede keer grootvader.