Expo combineert natuurpracht in woord en beeld: “Soms uren geduld nodig om ideale foto te maken” Yannick De Spiegeleir

18 januari 2020

21u55 0 Moerbeke-Waas Nog tot 1 februari kan je in de bibliotheek van Moerbeke een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Leven voor de lens’. De expo is een verlengstuk van het gelijknamige boek van natuurfotografe Ann Coppens en auteur Patrick Dieleman.

‘Dromen over Zeeland’, een boek van dè Zeelandfotograaf Wim Riemens en schrijver-dichter Hans Bouma zette Moerbekenaar Patrick Dieleman aan tot het schrijven van tekstjes met meerdere lagen – vaak bij foto’s die hij zelf maakte. Dat beperkte zich aanvankelijk tot gelegenheidswerk, voornamelijk geboorte- en communiekaartjes, tot natuurfotografe Ann Coppens uit Sint-Gillis-Waas hem uitnodigde om samen een boek te maken.

Het duo leerde elkaar kennen dankzij de relatie tussen Anns zoon en Patricks dochter. Dat boek, ‘Leven voor de lens’, stelden ze het afgelopen voorjaar voor en krijgt nu een verlengstuk in de bibliotheek van Moerbeke dankzij de cultuurraad. Volgens voorzitter Maurice Fruytier sluit de expo mooi aan bij de doelstellingen van de lokale adviesraad. “We willen de creativiteit van Moerbekenaars in de kijker zetten, de brug slaan naar andere gemeenten en een goede communicatie naar de burgers op poten zetten.”

Ann Coppens haalde met haar prachtige natuurbeelden al ettelijke internationale bekroningen binnen. Ze heeft zich in goed vijf jaar tijd ontwikkeld van beginneling tot natuurfotografe van wereldniveau. Getuigen daarvan zijn de prijzen die ze behaalde op internationaal vlak. Met tweemaal goud en eenmaal zilver – drie jaar op rij - in de categorie ‘Wildlife’ van de European Professional Photographer of the year awards, vestigde ze een Belgisch record. Eind 2018 ontving ze de titel van Master Qualified European Photographer.

Coppens slaagt er in om haar foto’s een verhaal te laten vertellen. De emoties van dieren weergeven en hun persoonlijkheid uitlichten zijn de hoofdpijlers in haar werk. Ze is steeds op zoek naar het ultieme ogenblik waarin actie en lichtinval elkaar versterken.

Haar foto’s brachten haar al van Brazilië tot Rusland. “De juiste foto maken is vaak een kwestie van geduld. Het kan soms een uren duren voor ik het beeld kan maken van een dier dat ik voor ogen had.” Met zijn poëtische teksten zorgt Dieleman voor een originele invalshoek die de kijker een andere blik doet werpen op de foto’s.

Dieleman haalt met zijn teksten “andere realiteiten” naar boven in de beelden van Coppens. Op 30 januari kan je om 19.30 uur een avondprogramma bijwonen naar aanleiding van Gedichtendag. Ann Coppens komt vertellen over de achtergrond van haar foto’s. Tussendoor zal Patrick samen met zijn dochter Ine en zoon Isaak enkele liedjes brengen. Daarbij zal Zeeland de boventoon voeren.