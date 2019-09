Etienne Coppens en Maggy Van Landeghem exposeren samen in bibliotheek Yannick De Spiegeleir

16 september 2019

10u56 1 Moerbeke-Waas Het echtpaar Maggy Van Landeghem en Etienne Coppens opende afgelopen weekend hun eerste gezamenlijke tentoonstelling . Nog tot zondag 22 september kan je hun beeldend werk ontdekken in de bibliotheek van Moerbeek.

Maggy en voormalig socialistisch gemeenteraadslid Etienne volgen beiden al jaren lessen aan d’academie beeld (SASK) in Sint-Niklaas. Samen tonen ze een selectie van hun tekeningen, beeldhouwwerken, keramiek, installatie en collages.

Het is de eerste keer dat het koppel samen exposeert. “We delen een passie om kunst te maken en te beleven. Er zijn raakpunten, maar ons werk overlapt niet. Wel delen we de visie dat wie via ons werk mensen uitnodigen tot ontdekken”, verduidelijken Maggy en Etienne.

Dijken van Wijven

Maggy werkt met diverse materialen zoals polyester, papier maché gips, beton, steen, klei en keramiek. Ze toont enkele van haar grote werken. Zij nam eerder al deel aan verschillende groepstentoonstellingen zoals Lo-Art, Dijken van Wijven (in Nederland), de Creatievloot van Walter De Buck in Gent.

Met haar jongste werk, presenteert ze de kistjes met inhoud. Nauw aansluitend bij haar leefwereld. Het zijn creaties gemaakt met veel plezier en passie. “Ik teken, boetseer, maar in mijn hart ben ik een beeldhouwer”, zegt Maggy.

Sporenzoeker

Etienne is een sporenzoeker. Liefst werkt hij met gevonden materiaal dat hij verwerkt in installaties of collages. De sporen vond hij op verschillende plaatsen en tijdstippen. “Soms gaat het over ogenschijnlijk banale dingen. In associatie met herinneringen en geplaatst in een andere context worden het nieuwe beelden. Soms met een boodschap of een kritische benadering van de actualiteit”, verduidelijkt hij.

Bezoekers zijn welkom tijdens de openingsuren van de bib. Ook op zaterdag (doorlopend van 9.30 tot 17.00 uur)en op zondag (van 13.30 tot 17.00 uur). Die dagen zijn Maggy en Etienne ook aanwezig en bieden ze een drankje aan van de plaatselijke wereldwinkel.