Eksaardsedam opnieuw open op vrijdag 8 november Yannick De Spiegeleir

24 oktober 2019

09u28 85 Moerbeke-Waas Vanaf vrijdag 8 november zal de Eksaardsedam weer opengaan. De belangrijke verbindingsweg tussen Eksaarde en Moerbeke is onderbroken sinds mei.

In opdracht van Riopact moest de riolering worden ontdubbeld in de Eksaardsedam, zodat het regenwater en vuil water gescheiden worden. De gemeente Moerbeke heeft van die werkzaamheden gebruik gemaakt om extra werken uit te voeren. Vanaf vrijdag 8 november is het nieuwe fietspad en plein met extra parkeerplaatsen toegankelijk voor weggebruikers. Er zijn ook extra fietsenstallingen geplaatst. “Hiernaast is er een nieuwe asfalteringslaag aangelegd die het geluid van auto’s aanzienlijk beperkt, zijn er parkeerplaatsen naast de huizen aangelegd en komt er een verhoogde busopstap", aldus burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld).