Eksaardedam morgen terug open voor verkeer Yannick De Spiegeleir

03 juni 2019

De werken van Fase 1: Eksaardsedam Zuid (ter hoogte van de horecacluster) zijn vroeger afgerond dan voorzien. Vanaf morgenvroeg dinsdag 4 juni gaat Eksaardsedam in beide richtingen terug open. Dat meldt het gemeentebestuur. De werken voor Fase 2: Eksaardsedam Noord (ter hoogte van de huizenrij kant Moerbeke) zullen starten vanaf 5 augustus. Verdere communicatie over omleiding volgt later.