E34 volledig afgesloten na ongeval met varkenstransport, tientallen dieren lopen over de snelweg Kristof Pieters

23 december 2019

09u34 1 Moerbeke-Waas De E34 in Moerbeke-Waas is momenteel volledig afgesloten in beide richtingen na een ongeval met een varkenstransport. De vrachtwagen kantelde in de richting van Antwerpen. Een heel aantal dieren is kunnen ontsnappen en ze lopen nu over de snelweg.

Aanvankelijk was de snelweg enkel in de richting van Antwerpen afgesloten maar omdat de varkens de snelweg ook in de andere rijrichting oversteken, heeft de politie beslist de E34 volledig te sluiten. Het is nog niet bekend hoeveel dieren het transport vervoerde maar vermoedelijk gaat het om een honderdtal.Een aantal is gewond als gevolg van het ongeval.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor hinder van lange duur. Het verkeer kan best omrijden via de ring rond Gent en de E17 richting Antwerpen nemen.