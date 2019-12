E34 afgesloten na ongeval met varkenstransport, tientallen dieren belanden in gracht naast snelweg Kristof Pieters

23 december 2019

09u34 942 Moerbeke-Waas De E34 in Moerbeke-Waas is momenteel afgesloten in de richting van Antwerpen na een ongeval met een varkenstransport. Een vrachtwagen geladen met varkens kantelde. Een heel aantal dieren is kunnen ontsnappen. Ze zijn intussen in de gracht bij elkaar gedreven door de brandweer.

Het ongeval gebeurde iets voor 9 uur, zo’n twee kilometer voor de afrit Moerbeke. De chauffeur van een varkenstransport uit Kalmthout verloor de controle over zijn vrachtwagen. De truck met in totaal 195 dieren belandde in de berm en kantelde. De chauffeur bleef ongedeerd, maar enkele tientallen varkens werden uit de oplegger geslingerd en liepen de rijbaan op. De hulpdiensten waren snel ter plaatsen en besloten uit veiligheidsoverwegingen de E34 in beide richtingen af te sluiten. De snelweg richting Knokke kon al snel terug open, want de brandweer kon de loslopende varkens al snel bij elkaar drijven in de gracht. Ruim 150 varkens zaten echter nog vast in de oplegger. Medewerkers van de varkenshouderij kwamen ter plaatse om die dieren één voor één mee uit de gekantelde truck te helpen. Ze werden vervolgens overgeladen op een andere vrachtwagen, een zware klus was want het gaat om volwassen en dus loodzware dieren. Helaas overleefden enkele tientallen varkens het ongeval niet, zij werden opgehaald door Rendac. De E34 richting Antwerpen blijft voorlopig nog een tijdje afgesloten.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor hinder van lange duur. Het verkeer kan best omrijden via de ring rond Gent en de E17 richting Antwerpen nemen.

Van Knokke naar Antwerpen? De #E34 is volledig afgesloten in Moerbeke. Daar ligt een gekantelde vrachtwagen. De varkens die hij vervoerde lopen er los op de weg. Hinder van lange duur! Volg deze omleiding richting Antwerpen (vanaf Zelzate): pic.twitter.com/OlA66GWrLk Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link