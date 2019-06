Drie gewonden bij zware klap tegen boom Kristof Pieters

19 juni 2019

08u53 2 Moerbeke-Waas In de Kruisstraat in Moerbeke zijn dinsdagavond drie gewonden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Eén van de slachtoffers verkeerde zelfs even in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde omstreeks 22 uur in de richting van Nederland. Een BMW met drie inzittenden begon zo’n 100 meter voor de landsgrens in een scherpe bocht te slippen. De wagen schampte eerst een boom rechts van de weg en werd vervolgens naar de andere kant van de weg geslingerd waar het voertuig frontaal inreed op een andere boom. De inzittenden konden nog op eigen kracht uit het wrak klauteren maar liepen wel zware verwondingen op. Eén van hen verkeerde zelfs even in levensgevaar. De slachtoffers werden naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Alle drie zouden ze afkomstig zijn uit het Nederlandse Sas van Gent. De oorzaak van het ongeval is vermoedelijk onaangepaste snelheid.