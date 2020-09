Dekenaat herdoopt naam parochie Lokeren-Moerbeke tot ‘Heilige Laurentius’ Yannick De Spiegeleir

14 september 2020

13u57 0 Moerbeke-Waas Omdat er nog geen naam bestond voor de parochie die Lokeren en Moerbeke omhelst, organiseerde het dekenaat een bevraging. De naam Heilige Laurentius kwam als winnaar uit de bus.

De nieuwe naam is uiteraard niet toevallig gekozen. Laurentius is de patroonheilige van Lokeren. Wie het wapenschild van de stad bekijkt, ziet een raap die bovenop een rooster prijkt. Het is een duidelijke verwijzing naar de marteldood van diaken Laurentius, die in 258 in Rome werd verbrand door de keizerlijke wachten. De sterfdag van deze martelaar is 10 augustus. Het is niet voor niets dat die datum tijdens de tiendaagse Lokerse Feesten valt.

De Heilige Laurentius is bovendien de patroonheilige van de turfstekers. Op het wapenschild van Moerbeke komen (naast ook een raap) twee spaden voor, een verwijzing naar de turfwinning die historisch belangrijk was in de vroegere suikergemeente.

“Een mooi argument dus om deze heilige als verbindend figuur te beschouwen voor de beide gemeenschappen”, klinkt het.