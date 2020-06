Davy wijst onbekende sluikstorter die zak met uitwerpselen dumpt terecht in filmpje Yannick De Spiegeleir Kristof Vereecke

06 juni 2020

08u31 0 Moerbeke-Waas In een druk gedeeld filmpje op Facebook spreekt visser Davy la Heyne zijn ergernis uit over een onverlaat die een zak met uitwerpselen achterliet aan de kreken van de Rode Sluis in Moerbeke.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Blikjes, lege verpakkingen, druppelglaasjes, papiertjes,… Davy is het gewoon om ze op te ruimen als hij gaat vissen aan de Rode Sluis, maar groot was zijn verbazing toen hij deze week stootte op een afgesloten zak met uitwerpselen. In een sprekend filmpje richt Davy zich tot de onbekende dader. “Ne zak met stront. Dit heb ik nog nooit gezien. Ik ga dit doorgeven aan iedereen die ik ken. Als we erachter komen wie zijn ‘boel’ hier dumpt, gaan we er alles aan doen om die zo snel mogelijk van de site weg te krijgen. Dat is een belofte.”