Dakwerker loopt zware hoofdwonde op na val van dak in Damstraat Kristof Pieters

27 augustus 2020

10u15 3 Moerbeke-Waas In de Damstraat in Moerbeke-Waas heeft zich woensdagochtend een ernstige arbeidsongeval afgespeeld. Een dakwerker kwam ten val toen hij bezig was met herstellingswerken aan het dak van een woning.

Het slachtoffer viel enkele meters naar beneden en kwam op straat terecht. Hij liep hierbij een zware hoofdwonde op. De man kreeg van een MUG-team de eerste zorgen en werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is voorlopig nog niks bekend.

De brandweer kwam ter plaatse om het gat in het dak, waar de arbeider bezig was met herstellingswerken, tijdelijk te dichten met een zeil. De Damstraat was een tijdje afgesloten voor alle verkeer.

Het is al het tweede ernstig arbeidsongeval op een week tijd in Moerbeke-Waas. Op een werf van een appartementencomplex in aanbouw in de Terweststraat in Moerbeke-Waas kwam vorige vrijdag ook al een arbeider om het leven bij een ongeval. Het slachtoffer verloor het evenwicht en viel te pletter in een smalle schacht voor nutsleidingen.