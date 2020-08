Dakwerker kritiek na val van dak in Damstraat, slachtoffer komt op eigen aanhangwagen terecht Kristof Pieters

27 augustus 2020

10u15 22 Moerbeke-Waas In de Damstraat in Moerbeke-Waas heeft zich woensdagochtend een ernstige arbeidsongeval afgespeeld. Een dakwerker kwam ten val toen hij bezig was met herstellingswerken aan het dak van een woning. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd.

Het slachtoffer verloor zijn evenwicht toen hij in de dakgoot stapte. Volgens de politiezone Puyenbroeck viel hij niet van een erg grote hoogte maar hij kwam wel heel ongelukkig terecht op zijn eigen aanhangwagen die op straat geparkeerd stond. Hij liep hierbij een zware hoofdwonde op. De man verloor veel bloed en kreeg van een MUG-team de eerste zorgen. Daarna werd hij meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de politie verkeert hij in levensgevaar. Het gaat om een 30-jarige man uit Assenede.

De brandweer kwam ter plaatse om het gat in het dak, waar de arbeider bezig was met herstellingswerken, tijdelijk te dichten met een zeil. De Damstraat was een tijdje afgesloten voor alle verkeer. Het arbeidsauditoriaat werd in kennis gesteld maar er zal verder geen onderzoek gebeuren omdat het slachtoffer als zelfstandige aan de slag was.

Het is al het tweede ernstig arbeidsongeval op een week tijd in Moerbeke-Waas. Op een werf van een appartementencomplex in aanbouw in de Terweststraat in Moerbeke-Waas kwam vorige vrijdag ook al een arbeider om het leven bij een ongeval. Het slachtoffer verloor het evenwicht en viel te pletter in een smalle schacht voor nutsleidingen.