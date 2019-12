Dagelijkse snelheidscontroles in politiezone vanaf 2020 Yannick De Spiegeleir

19 december 2019

21u29 0 Moerbeke-Waas Na nieuwjaar zal er in politiezone Puyenbroeck dagelijks op snelheid worden gecontroleerd. Dat vertelde burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) tijdens de gemeenteraad.

Oppositiepartij MEnS vroeg dinsdag op de gemeenteraad aan het gemeentebestuur om dringend een echt stappenplan te realiseren om de snelheid in de gemeente structureel aan te pakken. Gemeenteraadslid Seline Somers: “De wegen op het grondgebied Moerbeke zijn niet altijd aangepast aan de toegelaten maximum snelheid. In het belang van elke bewoner dient de gemeente iets te doen aan de weginfrastructuur zodat bestuurders permanent trager gaan rijden.” Somers is er zich van bewust dat dit niet van vandaag op morgen kan maar 2050 is nog heel ver weg. “Er is dus ook een sensibiliserende rol weggelegd voor de gemeente die verder gaat dan alleen maar verbaliseren”, zegt Somers.

Extra controles

“Zowel het gemeentebestuur als de politie krijgen vaak de vraag naar extra controles”, aldus burgemeester De Caluwé. “Uiteraard moet er rekening worden gehouden met zowel de personeelscapaciteit van de politie als van het parket, maar door dagelijks in de zone controles te organiseren, zal er wellicht meer sensibilisering gebeuren.”

De Caluwé vindt het opvallend dat overtredingen vaak door lokale mensen worden begaan. “Bij een snelheidscontrole in Dorpvaart vorige week bijvoorbeeld, waren er maar liefst 7 (van de 30) overtreders die in de Dorpvaart zelf of de nabije omgeving wonen. Door de frequentie van de controles te verhogen, zullen de buurtbewoners dus hopelijk minder geneigd zijn het gaspedaal harder in te duwen.”

De Caluwé gaat ervan uit dat door de dagelijkse snelheidscontroles in de zone het aantal controles in Moerbeke sterk zal toenemen.