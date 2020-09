CD&V+ pleit voor bomen langs fietssnelweg: “Ideale verkoeling tegen hitte” Yannick De Spiegeleir

19 september 2020

15u22 1 Moerbeke-Waas Op de gemeenteraad brak oppositiepartij CD&V+ een lans om bomen te plaatsen langs de fietssnelweg naar Wachtebeke ter hoogte van de Terwestvaart.

Op de gemeenteraad werd verduidelijkt dat de gemeente instaat voor het onderhoud van de fietssnelweg. “Het onderhoud van de fietssnelwegen betekent voor de gemeente extra werk en extra kosten maar de provincie wil daarin bijdragen. Hiervoor werkte de provincie een subsidiereglement uit”, vertelt schepen voor openbare werken Koen Mertens. De betoelaging bedraagt 800 euro per kilometer waardoor de gemeente in aanmerking komt voor een betoelaging van 4.400 euro.

CD&V deed een bijkomend voorstel om een deel van de snelweg te voorzien van een bomenrij. “Tijdens afgelopen warme zomer was het op dit stuk van de fietsroute extreem soms ondraaglijk warm, rekening houdende met het warmte weerkaatsende fietsdekweg. Een groene structuur zou voor wat koeling kunnen zorgen. Uiteraard is het na te gaan of er ruimte voor is en hoe de situatie wat betreft grondeigendommen er zijn”, verduidelijkt Karen De Block, raadslid voor CD&V+. Schepen Mertens antwoordde positief op het voorstel. “Ik ben alleszins voorstander. We zullen bekijken wie de eigenaars zijn.”