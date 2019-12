CD&V+ lanceert oproep voor fiets- en wandelverbinding Yannick De Spiegeleir

31 december 2019

14u27 0 Moerbeke-Waas CD&V+ heeft een oproep gelanceerd om over de partijgrenzen heen werk te maken van een veilige fiets- en wandelverbinding via de Vapeurbrug.

“Namens CD&V+ zijn we provincieraadslid Filip Liebaut erkentelijk voor zijn niet aflatende ijver voor de renovatie van de Vapeurbrug om een zachte fiets- en wandelverbinding te maken tussen Moerbeke en Eksaarde. Sinds jaren ijveren we voor deze natuurvriendelijke en veilige doorsteek voor fietsers en wandelaars”, stelt Lut Van de Vijver namens de CD&V+-fractie “Ook de veilige oversteek op de Eksaardebaan dient mee verzorgd te worden. Deze realisatie zou voor vele weggebruikers fantastisch nieuws zijn. We ijveren daarenboven voor de veilige vertaling van het nieuwe snelheidsplan voor Moerbeke, zodat de circulatie-assen op een veilige en aangename manier ingericht worden”, lichten de raadsleden toe. “Zowel het doorgaand verkeer, de lokale bewoners, fietsers als voetgangers moeten zorgzame aandacht krijgen. In de mobiliteitsadviesgroep moet er per zone ( onder meer deze van de scholen, Korte Damstraat, Moerhofstraat, Dorpvaart, Kruisstraat,Koewacht, Pereboom, Wachtebekesteenweg.....) werk gemaakt worden van een degelijk flankerend beleid.”