CD&V+ doet dringende oproep naar aanpak drempel Kruisstraat Yannick De Spiegeleir

13 september 2019

19u00 0 Moerbeke-Waas Op de jongste gemeenteraad kwam de nieuwe verkeersdrempel in de Kruisstraat ter sprake. Oppositiepartij CD&V pleit voor een alternatief. “De buurtbewoners klagen onder meer over geluidshinder”, zegt gemeenteraadslid Martine Dieleman (CD&V+).

CD&V+ erkent dat er een maatregel moest komen om de veiligheid aan de school aan te pakken. “Zeker omwille van de voertuigen die soms sneller rijden dan de toegelaten snelheid”, aldus Dieleman. Toch ziet ze geen soelaas in de verkeersdrempels. “Ze liggen er bijna twee maanden en we hebben al heel wat klachten ontvangen van buurtbewoners. Er is meer geluidshinder omwille van het veelvuldig afremmen en optrekken van auto’s, ook ’s nachts. Er is sprake van gestamp en gedaver bij het overschrijden van de drempels, hoe zwaarder de voertuigen, hoe groter deze overlast.”

Als mogelijke alternatieven stelt CD&V+ onder meer voor om een snelheids- en waarschuwingsdisplay op te stellen en/of snelheidsafremmende infrastructuur aan te brengen. CD&V+ vroeg om deze alternatieven mee naar de mobiliteitsadviesgroep die op 9 oktober opnieuw samenkomt. De Open VLD-meerderheid gaf te kennen open te staan voor een nieuw alternatief.