Carnavalsstoet trekt door de straten Yannick De Spiegeleir

01 maart 2020

19u31 0 Moerbeke-Waas De carnavalisten waren zondagnamiddag aan zet in Moerbeke. De stoet werd geleid door Prinses Stefanie I en keizer Glenn.

In totaal namen zowat 50 wagens en groepen deel aan de cavalcade. Ook verschillende jeugdbewegingen namen deel aan de stoet. De jongeren van KLJ Moerbeke zochten hun inspiratie in de jungle. Volleybalclub Spectrum speelde in op de actualiteit en maakte een act over de heisa rond de geluidsmuur rond de nieuwe sportzone. Fotograaf Peter Pruydt bezorgde ons een selectie van zijn beelden.