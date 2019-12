Buurtcomité Wakker Moerbeke ijvert voor leefbare Dorpvaart: “Verkeer raast door onze straat” Yannick De Spiegeleir

01 december 2019

12u36 1 Moerbeke-Waas De buurtbewoners van de Dorpvaart en omgeving kregen dit weekend de steun van de Sint in hun oproep voor een verkeersveilige straat. Met gele hesjes en affiches wil het kersverse actiecomité ‘Wakker Moerbeke’ haar bezorgdheid over de snelheidsovertredingen en het toenemende verkeer in de straat in de verf zetten.

Het Moerbeekse gemeentebestuur ontvouwde eerder deze week haar plannen voor de nieuwe snelheidsregimes die vanaf 2020 in voege zullen treden. Die plannen baren de buurt echter zorgen. “De invoering van een zone 30 zal ongetwijfeld een impact hebben op de circulatie door de Moerfhofstraat en Dorpvaart. We vrezen een extra toename van het verkeer”, zegt Hans Thys, namens ‘Wakker Moerbeke’. Via de ‘telraamtechniek’ becijferden de buurtbewoners dat er nu al dagelijks gemiddeld 400 grote voertuigen door de Dorpvaart rijden.

Niet enkel het hoge aantal voertuigen baart de buurt zorgen. Ze verwijzen ook naar een recente meting van de snelheid in hun straat. Van 30 januari tot 8 februari stond er in de Dorpvaart een snelheidsindicator. “Dit toestel toont op een bord je snelheid maar het slaat ook het aantal voertuigen dat passeert en hun snelheid op. 55 procent van de voertuigen rijdt harder dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Een aantal voertuigen overschrijdt zelfs de grens van 100 kilometer per uur. Wij wachten nog steeds op acties na deze meting.”

Bovendien is het wegdek volgens hen niet aangepast aan de capaciteit die het moet slikken. Ook de toekomstige herinrichting van het kruispunt van de Dorpvaart met de Ledestraat, beter bekend als ‘De Uil’, is een zorgpunt. “Er is nog geen definitief plan bekend, maar er wordt wel druk gespeculeerd. Het meest besproken scenario is dat er een bocht komt die de Ledestraat direct verbindt met Dorpvaart Onduidelijk is hoe dit de verkeersveiligheid ten goede komt in de Dorpvaart. We vrezen dat het enkel zal zorgen voor een toename van de snelheid en het aantal voertuigen”, klinkt het.

Wakker Moerbeke hoopt dat ze inspraak krijgen bij de totstandkoming van de plannen. “We steken onze hand uit en willen graag mee zoeken naar oplossingen.” Op 10 december organiseert het gemeentebestuur een informatiemoment. “Daar zullen we zeker present zijn. We hopen dat de Sint volgend jaar opnieuw mag langskomen en dat we niemand een zwarte piet moeten toeschuiven.”