Burgemeester roept op om borstkankeronderzoek niet uit te stellen Yannick De Spiegeleir

30 september 2020

10u17 0 Moerbeke-Waas Burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) roept vrouwelijke inwoners van Moerbeke op om de tweejaarlijkse controle voor borstkanker niet uit te stellen. “Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen borstkanker. Laat van je 50ste tot en met je 69ste elke twee jaar een screeningsmammografie nemen”, klinkt het.

In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek moedigt vrouwen van 50 tot en met 69 jaar aan om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Een screeningsmammografie kan afwijkingen in je borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat je er zelf iets van merkt. De mammografische eenheden nemen zeer strenge maatregelen om besmetting met Covid-19 te voorkomen.

“In Moerbeke liet 64% van de vrouwen van 50 tot en met 69 jaar zich preventief onderzoeken en zo scoren we net hoger dan de deelname in onze provincie”, aldus De Caluwé. “Om het streefcijfer van 75% te behalen is er wel nog veel werk voor de boeg in onze gemeente.”

De Caluwé legt uit dat borstkanker kan al in een vroeg stadium worden ontdekt. “Daardoor is het één van de ziekten die in aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek. Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte vroeger wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een zwaardere behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter. Stel je deelname dus niet uit”, dringt De Caluwé aan.

Meer informatie op https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/