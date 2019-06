Burgemeester Robby De Caluwé legt eed af in de Kamer Yannick De Spiegeleir

23 juni 2019

12u41 4 Moerbeke-Waas Moerbeeks burgemeester Robby De Caluwé heeft deze week de eed afgelegd als federaal volksvertegenwoordiger. Hij is daarmee de eerste Moerbekenaar met een nationaal mandaat sinds 65 jaar.

De Caluwé zal zijn federaal mandaat combineren met het burgemeesterschap. “Ik zal op 31 augustus mijn aandelen in het bedrijf overlaten en dus fulltime politicus zijn. Dat maakt dat ik ervan overtuigd ben dat ik beide jobs zal kunnen combineren. Mijn mandaat in Brussel zal ongetwijfeld ook voor Moerbeke een versterking zijn, en mijn lokaal engagement maakt dat ik in Brussel vanuit de basis mee aan het beleid kan werken.”

Volgende week wordt beslist in welke commissies De Caluwé zal zetelen. “In de commissies gebeurt het echte politieke werk, daar worden de dossiers voorbereid. De komende weken zal ik dus wellicht moeten studeren om mij in bepaalde thema’s in te werken, maar ik heb er alvast heel veel zin in.”