Burgemeester De Caluwé komt gras maaien bij wie meeste elektronische afval inzamelt Yannick De Spiegeleir

15 oktober 2019

16u01 5 Moerbeke-Waas Na een oproep van het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ met Frances Lefebure verzamelen gemeenten kleine elektronische toestellen in ten voordele van Rode Neuzen Dag. De gemeente Moerbeke doet bijkomende acties om zo veel mogelijk kleine elektronica in te zamelen. “Ik zal bij degene die het meeste elektrotoestellen in kilogram kan verzamelen, het gras gaan maaien”, zegt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld).

Burgemeester Robby De Caluwé roept deze week alle Moerbekenaars op om hun oud en/of kapotte kleine elektronica (gsm’s, computers, pc’s, radio’s, speelgoed, tv’s, koffiezetmachines, zaklampen, stofzuigers, camera’s, printers, stofzuigers, muziekinstallaties, waterkokers, boormachines, elektrische tandenborstels, etc.) naar het containerpark te brengen.

Het hoogtepunt van de inzamelactie zal op zaterdag 19 oktober plaatsvinden, de slotdag van de inzamelactieweek. De burgemeester en schepenen zullen die dag meehelpen in het containerpark om alle elektronica uit de auto’s te laden van de inwoners. Het gemeentebestuur wil ook de lokale verenigingen op de slotdag betrekken. Schepen Stijn Deschepper licht toe: “We roepen de lokale verenigingen op om er een gezellig evenement van te maken”. Schepen Koen Mertens benadrukt het aspect van duurzaamheid: “ We zetten als gemeente sterk in op duurzaamheid. Met deze extra acties willen we zo veel mogelijk grondstoffen recycleren. Bovendien steunen we hiermee het goede doel”.

Maaibeurt

Burgemeester Robby De Caluwé lanceert naast de twee acties nog een extra actie. Hij zal het gras maaien bij wie het meeste elektrotoestellen in kilogram verzamelt. “Ik hoop dat het een extra motivatie mag zijn om het goede doel te steunen”, zegt de burgervader.

De gemeente die voor deze zaterdag 19 oktober het meeste aantal ton electronica verzamelt, wint een uniek concert van Jonas Van Geel en Koen Wauters. Het te verbreken record staat op naam van de gemeente Bornem, die 12 ton inzamelde. Het gemeentebestuur is gemotiveerd om zoveel mogelijk geld in te zamelen en om voor al haar 6.474 inwoners het concert naar de markt in Moerbeke te halen.